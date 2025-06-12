شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد فريقا كاملا أمام إنبى في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد النادى الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، فريقا كاملا أمام إنبى في الخامسة مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياتهما في كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى 11 لاعبا هم كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد وأحمد الشيخ بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب، هشام محمد ومحمد حسن وعبد الله محمد وخالد النبريصى وحاتم سكر ومحمد خطارى للإصابة.

ويسعى تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، في قيادة الدراويش لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث لإنهاء الموسم بشكل قوي لإسعاد جماهير الإسماعيلى.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.