شكرا لقرائتكم خبر عن سبب عدم إعلان الزمالك تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تكليف جون إدوارد بتولى منصب المدير الرياضى بالنادى، على أن يكون مسئولا عن التعاقدات و الصفقات وملف المدير الفني الجديد للفريق.

وسلمت لجنة التخطيط بالزمالك جون إدوارد جميع الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم من أجل مباشرة عمله بشكل طبيعى، وبالفعل بدأ إدوارد العمل فى ملف الصفقات والمدير الفنى الجديد الذى سيتولى قيادة الفريق خلفاً لأيمن الرمادى الذى انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وكشف مصدر بالزمالك عن سبب عدم الإعلان عن تولى إدوارد منصبه حتى الآن ، وهو ليس له علاقة بأى خلافات بين الطرفين، بل لعدم توقيع العقود بين الزمالك وإدوارد ، على أن يتم الإعلان فور توقيع العقود.

وأضاف المصدر أنه جارى تحديد الاختصاصات والملفات التي سيكون مسئول المدير الرياضى عنها، دون تدخل في عمله سواء من لجنة التخطيط أو المجلس بل سيتم التنسيق بين جميع الأطراف بما يصب في مصلحة الفريق، بالتعاقد مع صفقات سوبر حتى يعود للمنافسة على البطولات، وفور الإنتهاء من ذلك سيتم الاعلان عن تولى جون إدوارد مهمته رسميا.