شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ياسر وبيكهام الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام لاعبا الأهلي من المشاركة أساسيان في مباراة فريقهما أمام إنتر ميامي صباح الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر ياسر إبراهيم وبيكهام بمستوى جيد في مباراة باتشوكا الودية ونالا استحسان الجهاز الفني وتفوقا على الثنائي أشرف داري ومصطفى العش، اللذين شاركا في الشوط الأول من المباراة الودية وارتكبا أكثر من خطأ دفاعي.

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ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.