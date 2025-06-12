شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامة والتفاؤل يسيطران على لاعبى الأهلى قبل مواجهة إنتر ميامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الابتسامة والتفاؤل على لاعبى الأهلي خلال مران الفريق استعداداً لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد المقبل في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا.

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أفشة

ويسعى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى ضربة البداية وحصد أول 3 نقاط، لتكون دافع لهم من أجل التأهل للدور المقبل فى البطولة، واتفقوا على بذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية.



تريزيجيه وجراديشار

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، يوم 15 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلى، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى، يوم 23 يونيو.



تريزيجيه

وتضم بعثة الأهلى 27 لاعبًا هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف دارى ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدى فتحى، ومحمد مجدى أفشة وأحمد رضا ومحمد على بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقى ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو و وسام أبو على .



حسين الشحات

ويقع الأهلى فى المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامى وبورتو وبالميراس، ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.



حمدى فتحى وأفشة



ضحكة بن شرقى



عماد النحاس



كريم الدبيس



ياسر إبراهيم