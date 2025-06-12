شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار سيراميكا والبنك الأهلى في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، مع فريق البنك الأهلى على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ونستعرض مشوار سيراميكا والبنك الأهلى في كأس عاصمة مصر.. سيراميكا دور المجموعات

سيراميكا 0 / 5 البنك الأهلى

سيراميكا 3/ 0 غزل المحلة

سيراميكا 1/ 1 المصرى

سيراميكا 4 / 1 زد

ربع النهائى

سيراميكا 4 / 1 بتروجت

بتروجت 0/ 1 سيراميكا

نصف النهائي

الإسماعيلى 0/ 2 سيراميكا

سيراميكا 1 / 0 الإسماعيلى

البنك الأهلى دور المجموعات



البنك الأهلى 5/ 0 سيراميكا

البنك الأهلى 1/1 غزل المحلة

البنك الأهلى 1 /1 المصرى

البنك الأهلى 2/ 1 زد

دور ربع النهائي

مودرن سبورت 0 /2 البنك الأهلى

البنك الأهلى 1 /0 مودرن سبورت

نصف النهائي

البنك الأهلى 2/ 1 إنبى

إنبى 1 / 2 البنك الأهلى