شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يخطر تخطيط الزمالك بالراحلين خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يجهز أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى انتهى عقده مع الفريق بنهاية بطولة كأس مصر، التقرير الفني عن الفريق، عن الفترة التي قضاها في قيادة الأبيض.

ومن المقرر أن يخطر الرمادى لجنة التخطيط بالزمالك عن قائمة الراحلين خلال ساعات، حيث سيتضمن التقرير احتياجات الفريق من مراكز تحتاج إلى دعم، والصفقات المطلوب التعاقد معها، وكذلك قائمة اللاعبي المقرر رحيلهم عن الفريق سواء بالاستغناء أو الإعارة.

ومن المقرر أن تضم قائمة الراحلين كل من محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، بالإضافة إلى عدد أخر من اللاعبين.

وانتهى تعاقد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم وخوض الفريق مواجهة بيراميدز فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وينص تعاقد أيمن الرمادى مع الزمالك على انتهاء التعاقد بنهاية الموسم، والذى انقضى بتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وحصل فريق الزمالك على إجازة مفتوحة بعد التتويج ببطولة كأس مصر لحين حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.