الأهلى والزمالك وبيراميدز ينتظرون الفريق الرابع للسوبر المصرى

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز الفريق الرابع المتأهل معهم للمشاركة فى بطولة السوبر المصرى الرباعى للموسم الحالى 2024 – 2025.

تأهلت فرق الأهلى "بطل الدورى"، والزمالك "بطل كأس مصر"، وبيراميدز وصيف بطولتى الدورى والكأس، إلى بطولة السوبر الرباعى، منتظرين الفريق الرابع من الفائز فى نهائى كأس عاصمة مصر، والمقرر له اليوم ويجمع سيراميكا والبنك الأهلي.

يواجه فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق البنك الأهلى على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

تأهل فريق سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

يسعى فريق سيراميكا لتحقيق اللقب الثالث على التوالي في كأس عاصمة مصر بعدما نجح في حصد اللقب في النسختين الماضيتين، الأولى على حساب غزل المحلة والثانية على حساب المصرى البورسعيدى.

ويأمل على ماهر في تحقيق اللقب الثانى له في كأس عاصمة مصر والثالث لفريق سيراميكا، حيث نجح من قبل فى قيادة مودرن سبورت "فيوتشر" للتتويج بأول لقب في كأس عاصمة مصر بمسماها القديم "كأس رابطة الأندية".

في المقابل يأمل طارق مصطفى في قيادة البنك الأهلى لتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادى بالحصول على لقب كأس عاصمة مصر بعدما وصل إلى النهائي.

ويسعى البنك الأهلى لاقتحام قائمة المتوجين بلقب كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية سابقا" مع مودرن سبورت وسيراميكا الذى حصل على اللقب في آخر نسختين.

والتقى البنك الأهلى مع سيراميكا في افتتاح مبارياتهما في هذه البطولة في دور المجموعات، ونجح البنك في اكتساح سيراميكا بخماسية نظيفة ويأمل في تكرار الفوز وتحقيق البطولة.