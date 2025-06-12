شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل تكاليف سفر أحمد حمدى لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية حالة من الغموض من جانب أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد نشره عدة منشورات عبر صفحاته بالسوشيال ميديا، تزامنا مع سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية بعد التعافى من الربط الصليبى وعودته مرة أخرى إلى الملاعب.

وسافر اللاعب إلى ألمانيا على نفقة النادى من أجل إجراء الفحوصات والاطمئنان على جراحة الرباط الصليبى.

وأكد أبو العز خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حمدى سافر إلى ألمانيا على نفقة النادى"، موضحاً أن ما نشره اللاعب عبر صفحته على فيس بوك لا علاقة له بالسفر.

وكشف مصدر بالزمالك عن تفاصيل قرار المجلس بالأموال التى يتحملها المجلس نظير سفر اللاعب إلى ألمانيا رفقة محمد أسامة طبيب الفريق.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن الـ1700 يورو مقسمة إلى ألف يورو تكلفة المستشفى و700 إقامة يومين لفردين وهما أحمد حمدى ومحمد أسامة طبيب الفريق، مضيفا أن هناك 25 ألف جنيه سددها النادى لاستخراج التأشيرة للاعب وللطبيب، بخلاف حجز تذاكر الطيران.

واختتم المصدر تصريحاته أن الزمالك تكفل بكل تكاليف سفر اللاعب إلى ألمانيا، قائلا: "الزمالك تكفل بسفر المثلوثى إلى الإمارات لاستكمال علاجه من الصليبى رغم انتهاء عقده مع النادى، فهل يتم تجاهل تكاليف سفر أحمد حمدى وعقده مستمر معنا؟".

وقرر مسئولو نادى الزمالك توقيع عقوبة مالية على أحمد حمدى لاعب الفريق بعد إثارته للجدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحمد حمدي أخطأ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون إذن وإثارته للجدل حول ملف سفره إلى ألمانيا.