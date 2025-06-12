شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مران الأهلى استعدادا لـ إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد المقبل فى ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى أمريكا.

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الأهلى

ووضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجا تأهيليا مكثفا للسلوفينى نيتس جراديشار، من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباراة إنتر ميامى بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة باتشوكا المكسيكى الأخيرة، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة بطل أمريكا في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية.



تريزيجيه فى مران الأهلى

ويرغب الجهاز الطبي للأهلي في تجهيز جراديشار ليكون على أتم الجاهزية الطبية قبل مباراة إنتر ميامي، لاسيما أن موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق لم يتحدد بشكل نهائي.



زيزو

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.



محمد على بن رمضان

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.



فنيات إمام عاشور



يحيى عطية الله