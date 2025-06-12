شكرا لقرائتكم خبر عن كأس عاصمة مصر.. قمة مثيرة بين سيراميكا والبنك الأهلي واللعب على 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار اليوم الخميس على نهائي كأس عاصمة مصر حيث يواجه سيراميكا المتأهل بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، البنك الأهلى تفوق على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقى سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، وتنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

هذا اللقاء الختامي يعد تتويجًا لبطولة أثبتت جدارتها، مقدمة مستويات كروية شيقة وجوائز مالية ضخمة تزيد من إثارة المنافسة.

جوائز تاريخية تحفز الأبطال

تصل إجمالي جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 إلى 25 مليون جنيه مصري، مما يجعلها واحدة من البطولات المحلية الأعلى قيمة مادية.

ولإضافة المزيد من الحافز، يحصل أي نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط. أما الجوائز الرئيسية، فقد تم تحديدها كالتالي:

البطل: 10 ملايين جنيه

الوصيف: 4 ملايين جنيه

المركز الثالث: 2 مليون جنيه

المركز الرابع: 1.5 مليون جنيه

تاريخيًا، يُعد سيراميكا فارس الكؤوس الجديدة، بعد أن توّج بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش، بينما سجل مودرن سبورت اسمه كأول بطل للنسخة الافتتاحية.

في المقابل يسعى البنك الأهلي لكتابة تاريخ جديد له بتحقيق لقبه الأول في هذه البطولة، فيما يطمح سيراميكا لمواصلة هيمنته على الكؤوس المستحدثة.

تُذاع المباراة النهائية مباشرة وحصريًا عبر قناة "أون سبورت"، التي ستقدم تغطية شاملة واستوديو تحليليًا يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، لتقديم قراءة معمقة لأحداث اللقاء الفاصل.