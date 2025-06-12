شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ضد إنتر ميامى في افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى بقيادة الإسبانى ريبيرو، لمواجهة إنتر ميامى الأمريكي فى ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى أمريكا بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.



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ويسعى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى ضربة البداية وحصد أول 3 نقاط، لتكون دافع لهم من أجل التأهل للدور المقبل فى البطولة، واتفقوا على بذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية.

موعد مباراة الأهلى ضد إنتر ميامى

يلتقي الأهلي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من دور المجموعات في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، يوم 15 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلى، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلى 27 لاعبًا هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف دارى ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدى فتحى، ومحمد مجدى أفشة وأحمد رضا ومحمد على بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقى ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو على الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلى فى المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامى وبورتو وبالميراس، ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.