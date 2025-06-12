نهائي "أن بي ايه": بايسرز يهزم ثاندر وينتزع الأفضلية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : فاز إنديانا بايسرز بقيادة نجمه تايريز هاليبرتون صاحب 22 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة حاسمة على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 116 107 الأربعاء، وانتزع الأفضلية 2 1 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ومنح بايسرز بعد 25 عاما من النهائي الاخير والوحيد في الدوري الذي خسره أمام لوس أنجليس ليكرز، جماهيره في ملعب "غاينبريدج فيلدهاوس" لحظات رائعة ليتقدم في السلسلة، حيث بات على بعد فوزين للظفر باللقب، قبل المباراة الرابعة في إنديانابوليس الجمعة، ثم التوجه مجددا إلى أوكلاهوما لخوض المباراة الخامسة الإثنين.

تكاتف لاعبو بايسرز لتقديم صورة جماعية، توجها أفضل مسجل في المباراة البديل الكندي بينيديكت ماثورين بـ 27 نقطة، هي الأعلى في مسيرته في "بلاي أوف".

وسجل بدلاء بايسرز 49 نقطة مقابل 18 فقط للاعبي احتياط ثاندر، في حين نجح الفريق المضيف في الحدّ من خطورة النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر والحؤول دون تسجيله لأكثر من 24 نقطة، فبدا واضحا الدفاع اللصيق عليه اذا اكتفى بثلاث نقاط في الربع الأخير، أضاف إليها 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ترك أفضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم لزميله جايلن وليامس شرف تصدر قائمة أفضل المسجلين في ثاندر برصيد 26 نقطة.

قال هاليبورتون لقناة "آيه بي سي": "ساهم العديد من اللاعبين (بالتسجيل). كان بن ماثورين مذهلا على مقاعد البدلاء الليلة. لقد واصل اللعب بقوة وقدّم اللاعبون أفضل ما لديهم".

كما برز في صفوف الفائز الكاميروني باسكال سياكام الذي أنهى اللقاء مع 21 نقطة، فيما أضاف صانع الالعاب البديل تيموثي جون ماكونيل 10 نقاط و5 تمريرات حاسمة و5 سرقات، ليساهم في الفوز العاشر تواليا لفريقه منذ تعرضه لهزيمته الاخيرة في 11 آذار/مارس.

وأشاد ريك كارلايل مدرب بايسرز بمساهمة الثنائي ماثورين وماكونيل، قائلا "جلب تيموثي جون روحا تنافسية عالية إلى المباراة. أما ماثورين فانطلق بقوة وكان يسدد رميات ناجحة".