شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على انضمام كريم نيدفيد إلى سيراميكا في صفقة بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

أعطى مسئولو النادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر والانضمام إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، والذي انضم للأهلي قبل ساعات من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة رفقة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية .

واتفق الأهلي خلال التفاوض على استعارة خدمات بيكهام على رحيل كريم نيدفيد إلى سيراميكا، لاسيما وأن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا هو من طلب ضم اللاعب، مستغلا خروجه من الحسابات الفنية للفريق الأحمر في الفترة الماضية، واستبعاده بشكل مستمر من الحسابات الفنية، سواء مع مارسيل كولر أو عماد النحاس وأخيرا خوسيه ريبيرو، الذي استبعده من قائمة الأهلي المسافرة إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية.

وكان مسئولو الأهلي يحاولون استغلال اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية مثل كريم نيدفيد في الدخول في صفقات تبادلية مع اللاعبين الذين يرغب الأهلي في التعاقد معهم، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في الموسم المقبل وقبلها المشاركة في كأس العالم للأندية كما يتفاوض الأهلي في الوقت الحالي مع سيراميكا، من أجل حسم صفقة التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر الفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الموسم المقبل، وعودة اللاعب إلى بيته من جديد باعتباره من قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.