شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستفسر عن ملعب مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الترتيب لمعسكره المقبل في نهاية أغسطس القادم، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب من اتحاد الكرة التواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاستفسار عن مكان إقامة مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة في الثامن من سبتمبر المقبل، حيث تخوض بوركينا مبارياتها بالمغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، بينما يحل المنتخب البوركينابي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

واتفق منتخب بوركينا فاسو في وقت سابق على خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 بالمغرب لحين جاهزية الملعب الدولي الذي يُجهزه الاتحاد البوركيني حاليًا والمستوفي لشروط الكاف.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة أمام إثيوبيا بالقاهرة، ثم لقاء ببوركينا فاسو، في لقاءات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والذي يمنح الفوز بهما تأهل «الفراعنة».