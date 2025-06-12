شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يُجهّز خطة الأهلي لـ"تحجيم" ميسي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على وضع خطة محكمة من أجل تضييق الخناق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة التي ستجمعهما صباح الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، في ظل الخطورة الكبيرة للنجم الأرجنتيني وأهميته مع الفريق الأمريكي.

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ويرغب ريبيرو في اللعب بطريقة تناسب ظروف المباراة من خلال تضييق المساحات أمام ميسي وعدم ترك الحرية للاعب في التحرك بأريحية بين خطوط لاعبي الفريق الأحمر، وينوي تكليف أحد اللاعبين أن يكون قريبا من ميسي وأبرزهم حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومعهم اليو ديانج وفقا للاعبين الذين سيستقر على الاستعانة بهم في التشكيل الأساسي بتلك المواجهة.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.