شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتحدى إنبى في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق إنبى في الخامسة مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياتهما في كأس عاصمة مصر.

ويسعى تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، في قيادة الدراويش لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث لإنهاء الموسم بشكل قوي لإسعاد جماهير الإسماعيلى.

ويعانى الإسماعيلى من غيابات كثيرة وهى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد وأحمد الشيخ ومحمد حسن بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وهشام محمد وعبد الله محمد وخالد النبريصى وحاتم سكر للإصابة.

في المقابل، يأمل حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى، في مواصلة نتائجه الرائعة باستثناء خسارتى نصف النهائي، والفوز على الإسماعيلى وتحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر.

ونجح حمزة الجمل في قيادة الفريق البترولى إلى بر الأمان في جدول ترتيب الدورى بعدما ابتعد عن مراكز الهبوط قبل إلغائه، وتقديم أداء مميز منذ قيادة الفريق.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.