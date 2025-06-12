شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد المقبل في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا ، ووضع الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي مكثف للسلوفيني نيتس جراديشار، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة انتر ميامي بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي الأخيرة، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة بطل أمريكا في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

ويرغب الجهاز الطبي للأهلي في تجهيز جراديشار ليكون على أتم الجاهزية الطبية قبل مباراة انتر ميامي، لاسيما وأن موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق لم يتحدد بشكل نهائي، في ظل تأخر انضمامه للفريق نظرا لارتباطه بأداء مباراتين مع منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.