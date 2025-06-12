شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل آخر مهلة أمام الأندية لتقديم مقترحاتها حول لائحة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت رابطة الأندية المصرية المحترفة طلباتها لأندية الدورى الممتاز بأن الأسبوع المقبل وتحديد يوم 18 يونيو الجاري، سيكون الموعد النهائي لتقديم مقترحاتهم على لائحة الدوري للموسم الجديد وتقديم أي تغييرات أو تعديلات تطرأ عليها منعا للجدل الذي أثير في الموسم الحالي بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقرارات الخاصة بها.

وأمهلت الرابطة الأندية 30 يوما في اجتماعها الشهر الماضي تنتهي في 18 يونيو الجاري لتلقي واستقبال أي أفكار خاصة باللائحة الجديدة قبل عقد مؤتمر صحفي لإعلان اللائحة النهائية وشرحها للجميع منعا لأي جدل يثار حولها في الموسم الجديد.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026 يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.