شكرا لقرائتكم خبر عن مش سهلة بس مستاهلة.. لاعبات الرياضة بين سندان الأمومة ومطرقة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

"مش ساهلة بس مستاهلة"، هكذا ينطق لسان حال عدد من اللاعبات فى مختلف الرياضات، سواء ممن استطعن الجمع بين الارتباط الأسرى، من زواج وحمل وتربية الأطفال، وممارسة الرياضة والمشاركة فى البطولات، بل وحصد الألقاب أيضا، أو ممن قررن ترك البساط والخروج من الصالات، والتضحية برحلتهن مع الرياضة من أجل الأمومة .

ومن أبرز اللاعبات ممن قررن مواصلة المسيرة بجانب الأمومة كل من سمر حمزة لاعبة المصارعة، و فريال أشرف بطل الكاراتيه، في المقابل اتجه العدد الأكبر إلى الإعتزال والإكتفاء بما حققن من بطولات وألقاب للتفرغ إلى الأمومة.

سمر حمزة

ابتعدت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة عن الساحة الرياضية بشكل مؤقت إلا أنها عادت بعد أن رٌزقت بطفل "يحيى " خلال الأشهر الماضية، وتستعد لتشارك في مختلف البطولات بقوة، حيث تخوض تدريبات شاقة استعدادا للبطولات القادمة مع المنتخب.

فريال أشرف

مازالت فريال أشرف بطلة منتخب الكاراتيه وصاحبة أول ذهبية في تاريخ الكاراتيه بالدورات الأولمبية، تخطف الأنظار إليها بعد الزواج والإنجاب، حيث شاركت في العديد من البطولات منها الدورى العالمى، وبطولة العالم وحققت الكثير من الألقاب بجانب الأمومة ونجحت في تحقيق المعادلة الصعبة.

فريدة العسقلانى

اتخذت فريدة العسقلانى نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك قرار الاعتزال بنهاية الموسم الحالى، فى ظل رغبتها رعاية طفلها الذى أنجبته مؤخرا.

وعادت فريدة العسقلانى الموسم المنقضى بعد ولادة طفلها للتدريب مع الفريق، إلا أنها لم تصل إلى مستواها المعهود حتى قررت الاعتزال بسبب الأمومة.

هداية ملاك

بعد أن دخلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو عش الزوجية بعام، شاركت في دورة الألعاب الأولمبية التي اٌقيمت بطوكيو 2021، و حققت الميدالية البرونزية لمصر، والثانية في مسيرتها الرياضة، ولكن بعد أن أنجبت ابنتها "جود" تفرغت لحياتها الأسرية، ولم تعد تشارك في البطولات أو المنافسات سواء رسمية أو ودية.

رنيم الوليلى

فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام بقرار اعتزالها المفاجئ في عام 2020

وقالت رنيم وقتها أن قرار اعتزالها ليس صعبا ولكنها سوف تفتقد أشياءً كثيرة، وذكرت الوليلى أن سبب اعتزالها هو انتظارها مولودا بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن سفرها لأى دولة للمشاركة بأى بطولة فى وجود طفل سيكون أمرًا صعبًا، مؤكدة أنها فى حال عودتها للعبة مرة أخرى من الصعب أن تنافس على نفس المستوى الذى حققته.