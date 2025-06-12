شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يسافر الإمارات لاستكمال التأهيل من الصليبي والزمالك يتحمل كافة التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد التونسى حمزة المثلوثى، مدافع الزمالك، للسفر إلى الإمارات يوم الأحد المقبل، من أجل استكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها بقطع فى الرباط الصليبى خلال الموسم المنقضي.

وكان المثلوثى قد خضع لجراحة ناجحة خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يبدأ مرحلة التأهيل المتقدم فى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى الإمارات، وذلك تحت إشراف فريق طبى دولي، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبى للزمالك.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك تحمل جميع تكاليف سفر اللاعب، بما فى ذلك تذاكر الطيران والإقامة والعلاج، فى إطار الدعم الكامل الذى يقدمه النادى للاعبيه المصابين، وحرصه على توفير أفضل رعاية طبية لضمان العودة السريعة والآمنة للملاعب.

ومن المنتظر أن تستغرق فترة التأهيل فى الإمارات عدة أسابيع، يعود بعدها اللاعب إلى القاهرة للخضوع للفحوصات النهائية وتحديد موقفه مع النادى خاصة أن تعاقده انتهى مع النادى.