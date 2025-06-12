شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفاوض ياسر الكنانى لقيادة الفريق فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالخميس، 12 يونيو 2025 05:00 ص
عقد مسئولو الإنتاج الحربى الصاعد حديثا لدورى المحترفين جلسة مع ياسر الكنانى المدير الفني السابق لكهرباء الإسماعيلية من أجل توليه القيادة الفنية للعجلات الحربية في الموسم المقبل .
كان ياسر الكنانى نجح في الصعود مع كهرباء الإسماعيلية للمرة الأولى في تاريخها بعد منافسة شرسة مع أبو قير للأسمدة كللت في النهاية بالنجاح لممثل الإسماعيلية .
ويفاضل ياسر الكنانى بين أكثر من عرض في الوقت الحالي بعد تقديمه لأفضل مواسمه التدريبية العام المنقضى ويسعى لإختيار إحدى العروض التي ستضيف له خلال الأعوام المقبلة .
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