شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفاوض ياسر الكنانى لقيادة الفريق فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو الإنتاج الحربى الصاعد حديثا لدورى المحترفين جلسة مع ياسر الكنانى المدير الفني السابق لكهرباء الإسماعيلية من أجل توليه القيادة الفنية للعجلات الحربية في الموسم المقبل .

كان ياسر الكنانى نجح في الصعود مع كهرباء الإسماعيلية للمرة الأولى في تاريخها بعد منافسة شرسة مع أبو قير للأسمدة كللت في النهاية بالنجاح لممثل الإسماعيلية .

ويفاضل ياسر الكنانى بين أكثر من عرض في الوقت الحالي بعد تقديمه لأفضل مواسمه التدريبية العام المنقضى ويسعى لإختيار إحدى العروض التي ستضيف له خلال الأعوام المقبلة .