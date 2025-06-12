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الإنتاج الحربى يفاوض ياسر الكنانى لقيادة الفريق فى دوري المحترفين

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الإنتاج الحربى يفاوض ياسر الكنانى لقيادة الفريق فى دوري المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الخميس، 12 يونيو 2025 05:00 ص

عقد مسئولو الإنتاج الحربى الصاعد حديثا لدورى المحترفين جلسة مع ياسر الكنانى المدير الفني السابق لكهرباء الإسماعيلية من أجل توليه القيادة الفنية للعجلات الحربية في الموسم المقبل .

كان ياسر الكنانى نجح في الصعود مع كهرباء الإسماعيلية للمرة الأولى في تاريخها بعد منافسة شرسة مع أبو قير للأسمدة كللت في النهاية بالنجاح لممثل الإسماعيلية .

ويفاضل ياسر الكنانى بين أكثر من عرض في الوقت الحالي بعد تقديمه لأفضل مواسمه التدريبية العام المنقضى ويسعى لإختيار إحدى العروض التي ستضيف له خلال الأعوام المقبلة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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