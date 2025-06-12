شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 12 – 6 – 2025 في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على منافسات بطولة كأس عاصمة مصر مساء اليوم الخميس، بمواجهتين قويتين، الأولى بين سيراميكا والبنك الأهلى في المباراة النهائية، ومواجهة الإسماعيلى وإنبى لتحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

يواجه فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق البنك الأهلى على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، ويسبقها مواجهة قوية بين الإسماعيلى وإنبى في الخامسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تأهل فريق سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الإسماعيلى وإنبى

يلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق إنبى في الخامسة مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياتهما في كأس عاصمة مصر.

ويسعى تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، في قيادة الدراويش لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث لإنهاء الموسم بشكل قوي لإسعاد جماهير الإسماعيلى.

في المقابل، يأمل حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى، في مواصلة نتائجه الرائعة باستثناء خسارتى نصف النهائي، والفوز على الإسماعيلى وتحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر.