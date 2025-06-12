شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد محمد عصام من غزل المحلة بعد انتهاء إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد نادي سموحة لاعب الوسط محمد عصام بعد انتهاء اعارته لنادى غزل المحلة، حيث لم يتفق الطرفان على تجديد الإعارة، كما ابدى اللاعب ترحيبه بالعودة لصفوف الفريق عقب رحيل أحمد سامي.

أعلنت إدارة نادي سموحة، بقيادة فرج عامر، عن تعاقدها رسميًا مع أحمد عبد العزيز ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما قاد الفريق في الأسابيع الماضية بشكل مؤقت.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الإدارة لتعزيز الجهاز الفني للفريق وتقديم موسم رياضي متميز، وقد أعربت الإدارة عن خالص أمنياتها لأحمد عبد العزيز بالتوفيق في مهمته الجديدة، وتحقيق تطلعات الجماهير في الفترة المقبلة.

يُعد أحمد عبد العزيز من الكفاءات التدريبية المتميزة، ويُنتظر منه أن يُضيف الكثير للفريق بفضل خبراته الواسعة في مجال كرة القدم.