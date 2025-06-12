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منتخب اليد الشاطئية يتوجه إلى تونس لخوض الجولة العالمية

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منتخب اليد الشاطئية يتوجه إلى تونس لخوض الجولة العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 12 يونيو 2025 03:30 ص

يغادر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية صباح اليوم الخميس إلى تونس ، لخوض منافسات المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية - IHF Beach Handball Global Tour 2025 يومي 13 و14 يونيو الجاري بمدينة الحمامات - تونس، بمشاركة 4 منتخبات: مصر، كرواتيا، إسبانيا، وتونس.


تضم قائمة المنتخب بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى كل من اللاعبين:عبد الرحمن عواض – أحمد حسن – عمار محمد – عمر الفولي – محمد حمدي – محمد عبد العظيم – هشام محمد – محمد جمال – يوسف أسامة – يوسف طارق – عماد صبري – محمد مجدي – محمود نعمان - مؤمن تامر.

جدول مباريات منتخب مصر:

الجمعة 13 يونيو


كرواتيا – 8:50 صباحًا
 تونس – 16:30 مساءً

السبت 14 يونيو


إسبانيا – 9:40 صباحًا

ثم مباريات تحديد المراكز.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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