شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينتظم فى معسكر الأهلي بميامى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

انضم وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر فريقه في مدينة ميامي بأمريكا اليوم، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

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ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.



أبو علي



وسام أبو علي



وسام