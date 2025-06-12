شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي لاعب الزمالك يثير الجدل مجددا: محتاج أعرف هل اتحول 1700 يورو لحسابى والان مع تفاصيل الخبر

أثار أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عددًا من المنشورات التي تحمل طابعًا غامضًا ومثيرًا للتساؤلات.

وجاء أول منشور للاعب بعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل"، والتي فسّرها البعض على أنها تعبير عن غضب أو استياء من موقف معين، دون أن يكشف اللاعب عن تفاصيل إضافية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث نشر أحمد حمدي لاحقًا "ستوري" جديدة قال فيها: "محتاج حد في بنك قناة السويس أسأله، هل دخل حسابي 1700 يورو"، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بوجود أزمة مالية أو تأخر في صرف مستحقاته.

وتزامنت هذه المنشورات مع سفر اللاعب إلى ألمانيا، في رحلة علاجية يتحمل نادي الزمالك تكاليفها بالكامل، ما زاد من غموض الموقف وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أزمة داخلية بين اللاعب والإدارة.

من جانبه قال عمرو أبو العز، المدير الإدارى لنادى الزمالك، إن أحمد حمدى لاعب الفريق الأول سافر إلى ألمانيا على نفقة النادى من أجل إجراء الفحوصات والإطمئنان على جراحة الرباط الصليبى.

وأكد أبو العز خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حمدى سافر إلى ألمانيا على نفقة النادى"، موضحاً أن ما نشره اللاعب عبر صفحته على فيس بوك لا علاقة له بالسفر.

وكان حمدي عاد للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام بيراميدز في الدقيقة 79 في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب 359 يوما، منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي وتحديدا يوم 19 مايو لعام 2024. وشارك أحمد حمدي في الدقيقة 79 مع أحمد عبد الرحيم إيشو بدلا من نبيل عماد دونجا ومحمود بنتايج.