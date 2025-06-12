اخبار الرياضه

الامارات | اتفاقية تعاون بين الإمارات وليتوانيا لتطوير السلة

0 نشر
جوني جبور – دبي 0 تبليغ

  • الامارات | اتفاقية تعاون بين الإمارات وليتوانيا لتطوير السلة 1/2
  • الامارات | اتفاقية تعاون بين الإمارات وليتوانيا لتطوير السلة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الإمارات وليتوانيا لتطوير السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد كرة السلة بمقره في دبي، أمس، اتفاقية تعاون مع نظيره الليتواني، بهدف تطوير اللعبة، وتبادل الخبرات التي تصب في مصلحة المنافسات التقليدية (5 ضد 5)، بالإضافة إلى (3 ضد 3) لكل من الرجال والسيدات، وفي مجال الرياضات الإلكترونية.

ووقّع الاتفاقية رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس الاتحاد الليتواني، مينداوقاس بالسيوناس.

وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات في مدخلات تحسين استراتيجيات إدارة وتطوير كرة السلة، وفقاً للتميز في كل اختصاص، وتبادل الموظفين لغرض التدريب وتنمية المواهب، وتنظيم منافسات غير رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية ولكلا الجنسين. كما تضمنت مشاركة اللاعبين والمدربين والحكام في معسكرات ودورات السلة للطرفين، والعلاقات الدولية، والاجتماعات مع أي طرف ثالث، وصولاً للمساعدة في شؤون اللعبة وإدارة الفعاليات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements