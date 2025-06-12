الامارات | اتفاقية تعاون بين الإمارات وليتوانيا لتطوير السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد كرة السلة بمقره في دبي، أمس، اتفاقية تعاون مع نظيره الليتواني، بهدف تطوير اللعبة، وتبادل الخبرات التي تصب في مصلحة المنافسات التقليدية (5 ضد 5)، بالإضافة إلى (3 ضد 3) لكل من الرجال والسيدات، وفي مجال الرياضات الإلكترونية.

ووقّع الاتفاقية رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس الاتحاد الليتواني، مينداوقاس بالسيوناس.

وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات في مدخلات تحسين استراتيجيات إدارة وتطوير كرة السلة، وفقاً للتميز في كل اختصاص، وتبادل الموظفين لغرض التدريب وتنمية المواهب، وتنظيم منافسات غير رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية ولكلا الجنسين. كما تضمنت مشاركة اللاعبين والمدربين والحكام في معسكرات ودورات السلة للطرفين، والعلاقات الدولية، والاجتماعات مع أي طرف ثالث، وصولاً للمساعدة في شؤون اللعبة وإدارة الفعاليات.