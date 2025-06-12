الامارات | 800 مشارك يستعرضون عضلاتهم في «دبي برو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي منافسات النسخة الرابعة من بطولة بناء الأجسام الدولية «دبي برو»، المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي ينظمها نادي أكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي، من 20 إلى 22 يونيو الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي.

وعقد مؤتمر صحافي، أمس، لكشف تفاصيل بطولة «دبي برو» التي ستستقطب أكثر من 800 رياضي من الهواة والمحترفين، يتنافسون في جوائز مالية تزيد قيمتها عن مليونَي درهم.

وحضر المؤتمر كل من رئيس اللجنة المنظمة، عادل العلي، والحائز الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017،

اللاعب أحمد أشكناني، والمدرب الكويتي أحمد عسكر.

وقال عادل العلي إن «النسخة الرابعة ستشهد مشاركة واسعة من أبطال اللعبة سواء من المحترفين والهواة، إذ تختلف النسخة الحالية عن سابقتها من حيث زيادة قيمة الجوائز التي تمنح الفائزين المحترفين مبالغ مالية ضخمة»، مضيفاً: «قررنا زيادة عدد البطاقات الممنوحة للمحترفين إلى 15 بطاقة، كما يحصل الفائزون في فئة الهواة على تسع بطاقات، فيما يحصل الفائزون في البطولة الخليجية على ست بطاقات».

وأشار إلى أن «هذه الزيادة في عدد البطولات جاءت بفضل التسهيلات التي تقدمها دبي والبنية التحتية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية وجودة الحياة فيها، بالإضافة إلى أن تنظيم هذه البطولة وغيرها من البطولات الدولية التي تقام في دبي، أسهم في تشجيع الشركات العالمية على نقل مخازنها ومقارها من أوروبا إلى دبي، كما انتقل الأبطال المحترفون من أوروبا وأميركا إلى دبي للإقامة بشكل دائم فيها».

وأضاف العلي: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في هذه البطولة التي تكتسب أهمية كبرى، كونها تؤهل الرياضيين العرب ليصبحوا في فئة المحترفين، وتمنح الفرصة للرياضيين للتأهل إلى بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا 2025)، التي تُعد أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام والمقرر إقامتها خلال الفترة من التاسع إلى 12 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية».

وتابع: «سيظل باب التسجيل مفتوحا للمشاركة أمام الرياضيين من جميع دول العالم في مختلف الفئات، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية».