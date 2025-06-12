الامارات | إعلان أجندة بطولات العالم للسيارات 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عن أجندة بطولات العالم الرئيسة لعام 2026 التي يشرف عليها.

وسيقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بحلبة مرسى ياس من الرابع إلى السادس من ديسمبر العام المقبل، وذلك ضمن بطولة تشهد الجيل المقبل من سيارات الفورمولا 1 التي تعمل بالوقود المستدام 100%.

وتم تأكيد ذلك في اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات (FIA)، الذي عقد في ماكاو، أمس، برئاسة الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وبحضور كبار ممثلي الاتحاد في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسيارات.

وتضم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026 ثلاث جولات أخرى في الشرق الأوسط: في البحرين من 10 إلى 12 أبريل، وقطر من 27 إلى 29 نوفمبر، وأبوظبي سباق الجائزة الكبرى مسك ختام الموسم التقليدي من الرابع إلى السادس من ديسمبر.

وتنظم السعودية مجدداً في جدة سباقات متتالية للفورمولا إي ضمن بطولة العالم للفورمولا إي من 13 إلى 14 فبراير العام المقبل، في حين ستقام في الشرق الأوسط أيضاً أربع جولات من بطولة الفورمولا 2 لعام 2026 بالتزامن مع سباقات الفورمولا 1 في البحرين والسعودية وقطر وأبوظبي.

ومرة أخرى، ينطلق رالي داكار في السعودية مطلع العام المقبل فاتحة جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) من الثالث إلى 17 يناير، بينما يُقام رالي المغرب من 28 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر، ورالي أبوظبي الصحراوي من 22 إلى 27 نوفمبر.

وتمثل البحرين منطقة الشرق الأوسط في روزنامة الفورمولا 3 المكونة من 10 جولات.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم لأعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات: «يُثبت عام 2025 أنه عام مثير في جميع بطولاتنا، إذ نحقق إنجازات تكنولوجية، ونشهد ظهور مواهب جديدة، ونخوض معاركَ حامية على الحلبة وفي مختلف المراحل كل أسبوع». وأضاف: «يُشكل هذا العام فرصة قيّمة لنا للابتكار والنمو، إذ تُطلق الاتفاقيات الجديدة في بطولاتنا العنان لإمكانات جديدة، ونُعزز مستوى المنافسة ونُوسع نطاقنا العالمي، ويؤكد كل سباق في بطولاتنا شغف مجتمعنا وتفانيه».