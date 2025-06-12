الامارات | محمد حسين: تمديد عقد غوران ضمن سياسة نادي عجمان لتوفير الاستقرار الفني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي عجمان بشكل رسمي تمديد عقد مدربه الصربي، غوران توفيغدزيتش، لمدة موسم، للاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ووقّع غوران عقده الجديد بعد إتمام الاتفاق مع إدارة النادي على كل التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد، وقال مدير الفريق، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن المفاوضات بين مسؤولي النادي وغوران كانت سهلة ومرنة للغاية، مضيفاً: «كان هناك اتفاق بين الجانبين قبل انتهاء الموسم المنصرم على استمرار العمل بينهما لموسم آخر، وتم إرجاء توقيع العقد إلى ما بعد انتهاء استحقاقات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين».

وأشار إلى أن «تمديد عقد غوران يأتي ضمن سياسة النادي الرامية إلى توفير الاستقرار الفني لفريق الكرة، وهي السياسة المعروفة عن عجمان منذ صعوده للمحترفين في موسم 2008-2009 وحتى الآن».

وبهذا التعاقد يواصل غوران مسيرته للموسم الثاني على التوالي، والرابع بشكل عام، بعدما كان قد قاد الفريق في موسمين ثم رحل قبل انطلاق دوري أدنوك للمحترفين في نسخة 2023-2024، لتدريب النصر.

وأنهى عجمان موسمه الماضي تحت قيادة غوران في المركز الـ10 برصيد 31 نقطة، بالفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع والخسارة في 13 مباراة.