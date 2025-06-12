الامارات | إريك: لم أتوقع ما حدث لي في مسيرتي مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ اللاعب الشاب لفريق إنترناسيونال البرازيلي، إريك جورجينس، قبل نحو خمس سنوات، حينما كان يبلغ 19 عاماً فقط، قراراً مصيرياً بخوض تجربة احترافية خارج بلاده والانتقال إلى فريق العين.

وحدث ذلك في وقت كان مستقبل لاعبي كرة القدم في مهب الريح، بسبب الأيام العصيبة التي مرّ بها العالم أثناء انتشار فيروس كورونا، حيث وقّع الظهير الأيسر عقداً رسمياً مع نادي العين في السابع من يوليو 2020.

واليوم، بعد مرور أربع سنوات و11 شهراً على تلك اللحظة الفارقة، أصبح إريك أحد الأعمدة الرئيسة في صفوف «الزعيم»، ويستعد للمشاركة معه في كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق الأحد المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وبينما يستعيد ذكرياته، لا يكاد يُصدّق كيف تغيّر مجرى حياته بشكل جذري خلال هذه السنوات التي قضاها في دولة الإمارات، حيث حصل على الجنسية، ليصبح مؤهلاً مستقبلاً لتمثيل المنتخب الوطني.

وأكد إريك لـ«الإمارات اليوم» أن وصوله إلى الإمارات بأحلامه الكبيرة كان دافعه الرغبة في اغتنام الفرصة التي حصل عليها، مؤكداً أنه لم ينسَ على الإطلاق تلك اللحظات، وقال: «في ذلك اليوم لم أكن أتخيّل أنني سأكون في المستقبل جزءاً من فريق سيفوز بدوري أبطال آسيا، وسيشارك لاحقاً في كأس العالم للأندية، إنه بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي».

وأضاف: «مع فريق العين، ظللت أستمتع بكل اللحظات التي أعيشها، الآن سنخوض كأس العالم بحماسة، لأنه حدث مميز. بالنسبة لي أعمل على الاجتهاد دوماً، ولم أكن أتوقع أن تحدث لي كل هذه الأمور في مسيرتي، والآن حان وقت الاستمتاع بها واستغلالها، وتقديم أفضل ما لدينا بشجاعة، لأنه في هذه اللحظة يمكننا إظهار قوتنا ضد أفضل اللاعبين في العالم».

وتابع: «علينا جميعاً أن نستمتع، وأن نستمد قوتنا من حماستنا هذه، وأن نبدأ مشوارنا في المونديال بهذه الروح لنجعل مشاركتنا حدثاً مميزاً، لأنه في هذه اللحظة يمكننا إظهار قوتنا ضد أفضل اللاعبين في العالم، والإسهام في رفع مستوى الفريق».

وعلى الرغم من الحماسة الكبيرة، فإن مهمة ممثل الإمارات في المعترك العالمي لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث يستهل مشواره بمواجهة يوفنتوس، الخميس المقبل، على ملعب «أودي فيلد» في العاصمة الأميركية واشنطن، ثم يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي في 23 يونيو الجاري في «ميرسيدس بنز استاديوم» في أتلانتا، ويختتم دور المجموعات بلقاء الوداد المغربي في 26 يونيو على ملعب «أودي فيلد».

وحول حظوظ الفريق في التأهل من المجموعة، قال إريك جورجينس: «لا. لا يمكن أن نشارك في بطولة بغرض المشاركة فقط. على سبيل المثال، لقد حققنا لقب دوري أبطال آسيا، وليس لدينا أي لاعب شهير. اللاعبون يُصبحون مشهورين بعد تحقيق دوري الأبطال. الآن لدينا لحظة مهمة في تاريخ النادي، وسنعمل على اغتنام فرصتنا».

وأضاف: «نحن نثق بأنفسنا، فلنذكر على سبيل المثال، ما حققه المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر. الأمر في كرة القدم لا يتعلق بالأسماء، بل يجب أن تخوض البطولة وأنت تهدف إلى تحقيق الأفضل».

وقدّم إريك اعتذاره لجماهير «الزعيم» عن الموسم المحلي الذي خرج فيه الفريق خالي الوفاض، دون تحقيق مركز مؤهل للمشاركات الآسيوية في الموسم المقبل، قائلاً: «بالتأكيد الجماهير غير راضية، ونحن كذلك غير راضين عما حققناه، وكنا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد. كنا بحاجة إلى أن نكون أفضل، لكن انتهى هذا الموسم بشكل سيئ للغاية».

وفي تعليقه على السبب وراء تغيير قصة شعره، قال لاعب العين: «من الجيد تغيير شيء ما في وقت ما. لقد أحببت تغيير قصتي. إنها جيدة لي ولنفسي ولعقلي».

إريك جورجينس:

• مع فريق العين أستمتع بكل اللحظات التي أعيشها.

• لا يمكن أن نشارك في بطولة بغرض المشاركة فقط.