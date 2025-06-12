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الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع الهولندي رايندرس

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع الهولندي رايندرس 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي، تيجاني رايندرس، لمدة خمس سنوات قادماً من ميلان الإيطالي، مقابل 62.4 مليون دولار، بحسب تقديرات صحافية، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمونديال الأندية، وقال رايندرس، رابع تعاقدات الفريق، إنه «في غاية السعادة» للانضمام إلى تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

وكان سيتي أعلن، أول من أمس، تعاقده مع الجناح الفرنسي ريان شرقي حتى صيف 2030، في صفقة بلغت 42.5 مليون يورو، بحسب فريقه السابق ليون الفرنسي، وذلك بعد انضمام الظهير الجزائري ريان آيت نوري، الإثنين الماضي، من ولفرهامبتون، ويلعب سيتي في المجموعة السابعة مع يوفنتوس والعين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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