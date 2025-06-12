الامارات | السعودية تبدأ تحضيراتها لكأس كونكاكاف الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل المنتخب السعودي، اليوم، تحضيراته للمشاركة في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، المقررة بين 14 يونيو الجاري والسادس من يوليو المقبل، في الولايات المتحدة وكندا. وكانت قرعة البطولة وضعت الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وهايتي وترينيداد وتوباغو. وخلت قائمة الأخضر، المكونة من 25 لاعباً، من لاعبي الهلال، بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقّع في 2024 اتفاقية شراكة مع اتحاد كونكاكاف، وفي ديسمبر أعلن كونكاكاف توجيه بطاقة دعوة للسعودية للمشاركة في نسختَي 2025 و2027.