شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض الزناري لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع مصطفى الزناري مدافع الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تمهيدا لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

ويترقب مسئولو الاتحاد موقف الزناري من الاستمرار مع الزمالك أو رحيله، حيث يفكرون في ضمه بالمجان حال الحصول على الاستغناء الخاص به، أو ضمه على سبيل الإعارة، إذا لم يتمكن من شراء عقده بشكل نهائي.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين محمد عمر رئيسا للجنة الكرة بالنادي، بالإضافة إلى تكليفه باختيار باقي أعضاء اللجنة.

وكشف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي أمس الأربعاء، أن لجنة الكرة سيكون لها كافة الصلاحيات الخاصة بملف كرة القدم في النادي، كما أن اللجنة يحق لها رفع تقرر خاص بملف الكرة إلى مجلس الإدارة، لاعتماد الإدارة الفنية الخاصة بالفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن لجنة التخطيط سيكون لها الحق أيضًا، في قائمة اللاعبين المنتظر توجيه الشكر لهم والتعاقدات والتدعيمات الجديدة للفريق.

وأكد النادي في بيانه أن قرار مجلس إدارة النادي بتعيين محمد عمر، جاء نظرا لضرورة تدعيم منظومة كرة القدم بزعيم الثغر، بأحد أبناء النادى المشهود لهم بالكفاءة والخبرات الكبيرة.

وكان الاتحاد السكندري أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري 2024-2025، في المركز السادس بالمجموعة الثانية "مجموعة المنافسة على الهبوط"، برصيد 26 نقطة.

ويذكر أن الموسم المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل 2025 وينتهي في مايو من العام المقبل 2026.