شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: الأهلي لم يتخل عن علي معلول وخرج من الباب الكبير.. وتجربة باتشوكا نموذجية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث خالد مرتجي، نائب رئيس النادي الأهلي، عن تحضيرات الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وبعض الكواليس والمواقف التي تخص الأهلي.

قال في تصريحات لقناة أون سبورت: "مباراة باتشوكا الودية تجربة نموذجية للأهلي وريبيرو قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والمدرب الإسباني استفاد منها، وسعيد بالانتدابات الجديدة التي أبرمها الأهلي، ومعجب بهدوء ريبيرو ويعمل وقتا طويلا لمساعدة الفريق، وأتمنى أن يكون الأهلي سببا في نقل هذا الرجل إلى مكان آخر في عالم التدريب".

وشدد: "الأهلي وقف بجوار علي معلول وهو تاريخ كبير وحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، ولا يستطيع أحد أن يقلل منه، وهو خرج من الباب الكبير، والأهلي لم يتخل عنه عندما تعرض للإصابة، وهو يستحق أكثر من ذلك، ولكن في النهاية رؤية الجهاز الفني وهذه هي كرة القدم وكما يقولون أجيال تسلم أجيال، والأهلي وقف بجواره وهذا حقه علينا وليس مناً مننا بل حقه علينا".

وأضاف أن الأهلي جدير ببطولة الدوري وهي البطولة الأصعب والأهم، وبيراميدز لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية وعليه أن ينتظر ليعرف القرار بخصوص الشكوى التي تقدم بها.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.