شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري يبدأ غدا فى طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري، عن بدء طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم من مواليد 2007 وحتى مواليد 2018، وذلك اعتبارًا من غدٍ الجمعة الموافق الثالث عشر من يونيو، بملعب الهدف بالمدينة الرياضية وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

وسيتم نقل مقر طرح الاستمارات إلى ملعب السيد متولي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الخامسة مساء.

كما أعلنت إدارة النادي المصري عن تشكيل لجنة الإشراف على اختبارات قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد 2026/2025.

وضمت اللجنة كل من عباس نور الدين المدير الفني للقطاع رئيسًا للجنة الاختبارات، ومعه الجهاز الفني للاختبارات المشكل من، عمرو الشموتي، أحمد نبيه، وائل الجبالي، فيما يتكون جهاز حراس المرمى من الكابتن سيد الناغي مشرف حراس المرمى ابراهيم صبح، محمد الشناوي، فيما يتكون الجهاز الإداري من، محمد المنصوري المدير الإداري للقطاع، السيد الجراحي، ابراهيم الصفتي مسئول شئون اللاعبين بينما يتولى محمد حبيش مهام أخصائي العلاج الطبيعي، وعادل فؤاد مهام المسئول المالي.

من ناحية أخرى، دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات مع كل من، الفرنسي باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر، وكذلك البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، وذلك لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد.

وتعثرت مفاوضات النادي مع التونسي معين الشعباني، المدير الفني الحالي لفريق نهضة بركان المغربي، المتوج مؤخراً ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان معين الشعباني طلب مهلة من مسئولي المصري للتفكير في عرض تدريب الفريق، بسبب رغبته في خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا.