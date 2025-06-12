شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: أطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللعب المالى النظيف.. واحنا خدامين جمهور الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

طالب خالد مرتجي، نائب رئيس النادي الأهلي، بتطبيق قاعدة اللعب المالي النظيف على الأندية المصرية التي تشارك في الدوري المصري، لمعرفة مصادر الدخل وعلى رأسهم النادي الأهلي.

وقال مرتجى في تصريحات لقناة أون سبورت: "أطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللعب المالي النظيف، وأرى ميزانية كل الأندية التي تشارك في الدوري، والأندية التي تجلب أموالا من أين تحصل عليها، وميزانية الأهلي واضحة وتعرض على الجمعية العمومية، وليس لدينا ما نخفيه، والأندية التي تتعاقد مع لاعب يصل لـ40 مليون وأكثر، ما هي المصادر التي تجلب بها هذه الأموال؟".

وأردف مرتجي: "راضٍ عن إدارة رابطة الأندية للكرة المصري، ولكن اتحاد الكرة عندما يكون شخص مثل هاني أبو ريدة المسئول عن الكرة سأحتاج منه كثيرا، وما أتمناه أن يركز في إدارة الأمور داخل الجبلاية، خاصة ملف التحكيم وإدارة الملف، ولديه خبرات وعليه أن يركز في إدارة الاتحاد من الداخل".

وواصل: "حب الأهلي وتواجدي في النادي أخذ من صحتي ومن عائلتي وهناك ابني وزوجتي لم أرهم، بسبب ارتباطي وتواجدي مع الأهلي في أمريكا".

وأضاف: "جمهور الأهلي هو الدرع والسند وهم فو رؤوسنا ونعمل كل ما بوسعنا من صفقات لإسعادهم، والجميع يعلم قيمة الجماهير لأنه هو الأساس وكما قال صالح سليم النادي الأهلي لجمهور ونحن خدامين لجمهور الأهلي".

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ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.