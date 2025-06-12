شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يودع بطولة bal للسلة بعد الخسارة من بترو دى لواندا من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق سلة الاتحاد السكندرى أمام بترو دى لواندا الأنجولى بنتيجة 74-96 بنصف نهائي بطولة أفريقيا لأندية السلة bal التى تقام بجنوب أفريقيا ليفقد التأهل للدور النهائى.

وكان الاتحاد السكندرى قد صعد لنصف النهائي بالتغلب على الفتح الرباط المغربى، بينما فاز بترو دى لواندا على المنستيرى.

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد مع الخاسر من مباراة أهلى طرابلس الليبى والجيش الملكى المغربى على المركزين الثالث والرابع.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعبا وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.