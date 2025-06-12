شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينضم لبعثة الأهلي فى أمريكا قبل مواجهة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد رزق، مراسل قناة أون سبورت، عن وصول الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، إلى مطار ميامي في ولاية فلوريدا بأمريكا، استعدادا للانضمام لمعسكر الفريق الأحمر، لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أنه جاهز للمشاركة مع ناديه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام في أمريكا، مُشيراً إلى أنه يستعد للمشتركة مع المارد الأحمر في البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الآن أنا جاهز للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي.. أراكم في ميامي".

وغادر وسام أبو علي معسكر منتخب بلاده بعد مشاركته في مباراتي الكويت وسلطنة عمان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا، وفشل منتخب فلسطين في التأهل إلى الملحق النهائي للتصفيات المؤهلة للمونديال بعد التعادل بهدف لمثله أمس الثلاثاء، أمام سلطنة عمان.

ويلتقى الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الثالثة من فجر الأحد المقبل، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.