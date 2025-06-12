شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة وأرقام لاعبى الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة وأرقام لاعبي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتى شهدت وجود تغييرات بسيطة فى بعض الأرقام، خاصة للثنائى يحيى عطية الله وأليو ديانج.

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وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالأرقام كالآتي:

حراسة المرمى:

1- محمد الشناوي

31- مصطفى شوبير

37- مصطفى مخلوف

26- محمد سيحا

الدفاع:

2- خالد عبد الفتاح

3- عمر كمال

4- أحمد رمضان

6- ياسر إبراهيم

11- كريم الدبيس

15- أشرف داري

27 - مصطفى العش

30 - محمد هاني

54 - يحيى عطية الله

الوسط:

5- محمد علي بن رمضان

7- محمود تريزيجيه

8- حمدي فتحي

13- مروان عطية

14- حسين الشحات

17- أشرف بن شرقي

19- محمد مجدي أفشة

22- إمام عاشور

23- أليو ديانج

24- أحمد رضا

25- أحمد زيزو

29- طاهر محمد

36- أحمد كوكا

الهجوم:

9- وسام أبو علي

10- نيتس جراديشار

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.