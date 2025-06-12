شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق على البنك الأهلى تاريخيا قبل نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

مواجهات سيراميكا والبنك الأهلى

وتعد مباراة الخميس هي الثالثة عشرة بين سيراميكا والبنك الأهلى في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 12 مباراة، كانت الغلبة لفريق سيراميكا بـ7 انتصارات بينما فاز البنك الأهلى 3 مباريات وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 20 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا أيضا من البنك الاهلى.

ويعد أحمد ياسر ريان هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، بعدما لعب للفريقين، حيث انتقل من سيراميكا إلى البنك الأهلى مع محمد إبراهيم.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويسعى فريق سيراميكا لتحقيق اللقب الثالث على التوالي في كأس عاصمة مصر بعدما نجح في حصد اللقب في النسختين الماضيتين، الأولى على حساب غزل المحلة والثانية على حساب المصرى البورسعيدى.

في المقابل، يسعى البنك الأهلى لاقتحام قائمة المتوجين بلقب كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية سابقا" مع مودرن سبورت وسيراميكا الذى حصل على اللقب في آخر نسختين.