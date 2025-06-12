شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يطلب حسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الزمالك، والذى انتهى عقده مع الفريق بنهاية بطولة كأس مصر، بتحديد مصيره مع الفريق من حيث الاستمرار من عدمه في منصبه، في ظل تلقيه عدة عروض في الساعات الماضية.

و لم يبلغ الزمالك أيمن الرمادى بموقفه مع الفريق حتى الان ، سواء بالاستمرار من عدمه في الوقت الذى يفكر فيه الرمادى بالعودة إلى الإمارات لتدريب أحد الفرق هناك .

وينص تعاقد أيمن الرمادى مع الزمالك على انتهاء التعاقد بنهاية الموسم، والذى انقضى بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وحصل فريق الزمالك على إجازة مفتوحة بعد التتويج ببطولة كأس مصر لحين حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.