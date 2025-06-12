شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الأحمال الخاص بتجهيز زيزو: بيعرف يفصل عن المشاكل واحترافه فى الخارج فرق معاه والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيد عبد القادر، مخطط الأحمال البدنية الذي تولى تجهيز أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي خلال فترة انقطاعه عن تدريبات الزمالك، استعدادا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال عبد القادر خلال تصريحات لبرنامج "عبر رقم 10": "زيزو بيعشق التمرين وذهنه حاضر وبيعرف يفصل كويس عن المشاكل". وتابع: "اشتغلت مع زيزو خلال فترة كورونا.. وكنا بنفتح الجيم مخصوص عشانه".

وأوضح: "التكوين الجسماني لزيزو مثالي.. واللاعب ملتزم وشاطر جدا في عملية الاستشفاء". وأضاف: "احتراف زيزو في الخارج فرق في مينتاليتي اللاعب، زيزو جاهز للمونديال بنسبة 100٪".