شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا والبنك.. طارق مصطفى يهزم على ماهر تاريخيا قبل نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء الخميس، مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

طارق مصطفى وعلى ماهر

وتشهد نهائي كأس عاصمة مصر مواجهة جديدة بين طارق مصطفى مدرب البنك الأهلى وعلى ماهر مدرب سيراميكا، والتي ستكون السابعة بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 6 مباريات.

ونجح طارق مصطفى "البنك الأهلى فقط" في التفوق خلال المباريات بـ3 انتصارات فيما حقق على ماهر "المصرى وسيراميكا" انتصارا وحيدا كان مع المصرى، وحسم التعادل مواجهتين، سجلت أندية طارق مصطفى 16 هدفا بينما سجلت أندية على ماهر 9 أهداف فقط.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.