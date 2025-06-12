شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: كولر ظلم أفشة وديانج في الأهلي.. وهذا رأيي لإيقاف خطورة ميسي والان مع تفاصيل الخبر

طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن أكثر الأمور التي كانت تزعجه خلال فترة وجود في القلعة الحمراء، ورأيه في الاحتفالات المميزة التي كان يقوم بها بعد التتويج بالألقاب أو تسجيل الأهداف.

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قال في تصريحات لقناة أون سبورت: "لا يوجد شيء يغضبني قدر ما كان الكلام غير صحيح عني مثل رحيلي عن النادي وهو ما لا يكون صحيحا، وقد يعتقدون أن هذا الكلام سيؤثر علي، ومع الإدارة والجهاز الفني يكون الأمر بيدهم، وحصلت على الجميع في الموسم الماضي".

وعن سر الاحتفالات التي يقوم بها، أكد: "الاحتفالات تكون بطريقة تلقائية وغير مرتبة، وآخرها في مباراة فاركو كانت تلقائية مع وسام أبو علي ولم نتفق عليها، وفيما يخص احتفال "سطلانة"، لم يكن يعلم شيء عن الأغنية ولم يكن الأمر مرتباً له، وبعدها شعرت أن الأمر كبير واستضافوا أصحاب الأغنية وشعرت بحجم وأهمية الاحتفال".

أوضح: "أرى أن كولر جاء على أفشة وليس أفشة فقط وهناك لاعبين آخرين مثل اليو ديانج وكان يجب ألا يرحل، وأفشة أرى أنه كان يقدم مستويات جيدة عندما يشارك، وكان من المفترض أن تكون فرصه أعلى في المباريات التالية وهو ما لم يحدث مع أفشة وهذه كانت من الأمور الغريبة بالنسبة لي".

استرسل: "فرصنا في الفوز في مباراة انتر ميامي كبيرة ولو فزنا في أول مباراة ستكون فرصنا كبيرة في المنافسة، ووقتها سنعلم ما سنحتاجه في المباراتين المتبقيتين أمام بالميراس وبورتو، وميسي أعظم لاعب في التاريخ ولكن لدينا طموح في تحقيق الفوز، ومن الممكن نضع خطة لإيقاف مسي ونصدر له حمدي فتحي وحال العبور منه يواجهه ياسر إبراهيم".

واصل: "لم نتوقع الهزيمة أمام صن داونز وقدمنا مباراة كبيرة والسيناريو غريب وهدف صن داونز لو تم إعادته لما تكرر ذلك، وهو لعب مباراة كبيرة في هذه المباراة، وربنا عوضه بعد تأقه في مباراة سيراميكا وإبعاد فرصة هدف محقق من على خط المرمى ساعدتنا مكن التتويج بلقب الدوري".

أشار: "الأهلي لا يقف أي لاعب وأي لاعب ارتدى قميصه بمثابة لاعب مهم ومؤثر ودولي حتى ولو لم يلعب في منتخب مصر، وأنا من صغري أهلاوي، وألعب من أجل أن أموت نفسي ومساعدة فريقي على تحقيق الفوز".

استمر: "اختيار اللاعبين الذين سيشاركوا في مركز الجناح قرار ريبيرو وهو من يحدد اللاعبين الذين ستشارك، وبن شرقي لاعب بكوالتي عالي، وحركته خفيفة ويعبر العبور من أي لاعب وقدمه على المرمى دقيقة، وتوقعت أن يسجل بن شرقي أمام الزمالك لأنه من اللاعبين الذين لديهم شخصية وهو لاعب متكامل يلعب بقدميه وراسه وهو لاعب محترف، وأول مرة أحتك به بعد قدومه للأهلي ومن الشخصيات المحترمة ومحترف للغاية وشخصيته هادئة".

كشف: "أركز من أجل تحقيق شيء تاريخي في كأس العالم للأندية وأسجل هدف في البطولة، حيث لم يسبق لي تسجيل أهداف في تلك البطولة وصناعة تاريخ لنا، وتحقيق مركز صعب أن يحقق أي فريق آخر في إفريقيا وأحلم أن أفوز بأكبر عدد من البطولات وأصبح هداف الدوري وأفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا".

وتحدث طاهر عن أكثر فترة أحزنته، قائلا: "كان هناك فترة كنت أخرج من قائمة المباريات في الموسم قبل الماضي رغم أنني كنت أتدرب جيدا ولكن كنت أحترم قرار المدرب، رغم أن القرار كان صدمة بالنسبة لي وكانت فترة صعبة بالنسبة لي، وخلال فترة الأجازة كنت أقيم مستواي، وعند دخول الموسم الماضي كان مهما بالنسبة لي ووضعنا على الطريق الصحيح داخل الأهلي".

أضاف: "فيما يخص الاعبين المقربين مني، كنت أتحدث مع أحد أقاربي أكثر شخص وحاليا مع زوجتي وأصدقائي ، وأكثر اثنين مقربين مني داخل الفريق هم محمد هاني ومصطفى شوبير لأنهم صريحين معي وهم أكثر اثنين أحب الاستماع لهم".

اختتم حديثه: "سعيد بمستوى مرموش وأرى أنه يستحق أن يلعب في نادي كبير لأنه قدم مستويات قوية في ألمانيا، وأن يثبت نفسه من أول موسم في الدوري الإنجليزي، فهو ما يثبت أنه لاعب كبير".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.