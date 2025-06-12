شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعتمد تشكيل قطاع الناشئين لموسم 2025 - 2026 برئاسة يسري عبد الغني والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضي 2025 - 2026.

حيث قدم يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، عرضًا شاملًا للتشكيل الجديد للمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الكرة، بعد المناقشة تم اعتماد التشكيل بصورته النهائية، والذي يتضمن:

المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة ، المشرف العام على الكرة.

يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين.

محمد عبد العزيز علي (زيزو) مشرف على قطاع الشباب والناشئين.

ابراهيم محمد البطل مشرف على مدربي حراس المرمى

فريق 20 سنة مواليد (2005)

محمد سعد مدير فنى، سعد عبد الباقي دسوقي مدرب، تونسي سيد ابو الليل مدرب حراس مرمي، احمد سعيد طنطاوي مدرب أحمال، أسامة محمد احمد أخصائي اصابات، هاني عدلي إداري الفريق ٠

فريق 18 سنة مواليد (2007)

أحمد سعيد سالم مدير فني، مصطفى مرين مدرب، سيد جاد مدرب حراس مرمي، محمد صبري مدرب أحمال، اسلام محمود أخصائي إصابات، علاء سعد عبد العزيز إداري الفريق ٠

فريق 16 سنة مواليد (2009)

سامح محمود يوسف مدير فني، محمد فوزي مدرب، محمد علي ابراهيم مدرب حراس مرمي، كريم مجدي مدرب أحمال، منصور عبد المعين أخصائي إصابات، سعيد صابر إداري الفريق ٠



فريق 15 سنة مواليد (2010)

هيثم حسين حسن مدير فني، محمد السيد مدرب، محمود عبد الله مدرب حراس مرمي، عمرو عبد الفتاح مدرب أحمال، على حسن أخصائي اصابات، عبد الغني حسين إداري الفريق ٠

فريق 14 سنة مواليد (2011)

سعيد سعد مدير فني، محمد يحيى مدرب، بلال ثابت مدرب حراس مرمي، محمود عبد الحليم مدرب أحمال، احمد ناصر أخصائي اصابات، محمد سمير إداري الفريق ٠

قطاع فرق البراعم ( 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017 )

محمد محمود سعد المشرف على قطاع البراعم

محمد رجب سيد مساعد المشرف على قطاع البراعم

فريق 13 سنة مواليد (2012)

احمد سيد احمد مدير فني، تامر عادل مدرب، مصطفى مسعد مدرب حراس مرمي، محمد البكري أخصائي إصابات، هاني عدلي إداري الفريق ٠

فريق 12 سنة مواليد (2013)

محمد ابو السعود مدير فني، تامر بهجت مدرب، احمد سمير مدرب حراس مرمي، أحمد هاني أخصائي إصابات، عبدالغني حسين إداري الفريق ٠

فريق 11 سنة مواليد (2014)

ابراهيم عبد الحكيم البهنسي مدير فنى، أحمد سيد طه مدرب، احمد سمير إسماعيل مدرب حراس مرمي، أحمد هاني أخصائي إصابات، سعيد صابر إداري الفريق ٠

فريق 10 سنوات مواليد (2015)

ضياء عبد الرحمن مدير فني، احمد العارف مدرب، على خليل مدرب حراس مرمي، مهند محمود أخصائي إصابات، محمد سمير فتحي إداري الفريق ٠

فريق 9 سنوات مواليد (2016)

محمد صلاح مدير فني، فوزي محمد بدر مدرب، على خليل مدرب حراس مرمي، مهند محمود أخصائي إصابات، حسن حسام الدين إداري الفريق ٠

فريق 8 سنوات مواليد (2017)

عماد سمير رياض مدير فني، حسام محمد بيومي مدرب، احمد علي مدرب حراس مرمي، مهند محمود أخصائي إصابات، حسن حسام الدين إداري الفريق ٠

إدارة جهاز الناشئين( الجهاز المعاون)

عبدالفتاح محمد صالح المدير إلاداري

أحمد فاروق سويلم سكرتير قطاع الناشئين

دكتور هشام علاء الدين ٠٠ رئيس الجهاز الطبي

دكتور محمد سعيد ٠٠٠ رئيس جهاز العلاج البدني

أحمد محمد حسام ٠٠٠ مدير الوحده الطبية

يحيى ابراهيم ٠٠٠٠ منسق طبي

فادي جندي ٠٠٠٠ معد نفسي

عمر محمود القبيصي ٠٠٠٠ القيد الإلكتروني

محمود بدر فهمي ٠٠٠٠ المنسق الاعلامي

ساره حسن محمد ٠٠٠٠ أخصائية تغذية

وعقد يسري عبد الغني، رئيس القطاع، اجتماعًا مع المدربين بالتشكيل الجديد، حيث تم استعراض خطة العمل والتصورات للموسم الرياضي الجديد.

وشدد عبد الغني على أهمية الالتزام والتعاون بين جميع الأعضاء، مؤكدًا أن النجاح يتطلب جهودًا مشتركة. كما أعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية لجميع الفرق والأجهزة في القطاع خلال الموسم الرياضي الجديد.