شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سيراميكا اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة فريق البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء غد الخميس، على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

وعقد على ماهر جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الأربعاء، طالب فيه اللاعبين بذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، من أجل التواجد في كأس السوبر المحلى في النسخة المقبلة.



تدريب سيراميكا

وحذر على ماهر اللاعبين من خطورة لاعبى البنك الأهلى وخاصة الثنائى ياو أنور وأسامة فيصل، وطالبهم بغلق المساحات أمامهم وعدم ترك الحرية لهم أمام مرمى محمد بسام.



سيراميكا

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.



شكرى

ويسعى فريق سيراميكا لتحقيق اللقب الثالث على التوالي في كأس عاصمة مصر بعدما نجح في حصد اللقب في النسختين الماضيتين، الأولى على حساب غزل المحلة والثانية على حساب المصرى البورسعيدى.

في المقابل، يسعى البنك الأهلى لاقتحام قائمة المتوجين بلقب كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية سابقا" مع مودرن سبورت وسيراميكا الذى حصل على اللقب في آخر نسختين.