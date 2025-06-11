مونديال الأندية: غريليش خارج قائمة مانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : لم يُدرج لاعب الجناح جاك غريليش الذي خسر مركزه مع مانشستر سيتي منذ أشهر عدة ضمن قائمة اللاعبين الذين اختارهم النادي الإنكليزي الأربعاء، وذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة (14 حزيران/يونيو 13 تموز/يوليو).

وضعه مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء خلال الموسم الماضي ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة، في حين يبدو جليا أنه لم يعد يعوّل عليه.

شارك ابن الـ 29 عاما اساسيا في 7 مباريات فقط في بريميرليغ خلال موسم 2024 2025، ولم يدخل الملعب خلال الخسارة أمام كريستال بالاس 0 1 في نهائي الكأس الشهر الماضي.

انتقل إلى سيتي بأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 135 مليون دولار قادما من أستون فيلا في عام 2021.

ويشير لاعب الجناح مع تبقي عامين على عقده، إلى أن سيتي يتطلع إلى بيعه هذا الصيف، أو في حال فشل ذلك، إعارته إلى نادٍ آخر. يشكّل راتبه الذي يصل إلى 405 آلاف دولار أسبوعيا عائقا مهما أمام الاندية الراغبة بالتعاقد معه.

على الرغم من أن سيتي لم يستدع سوى 27 لاعبا من أصل 35 محتملا للمسابقة، فقد استُبعد غريليش إلى جانب قائده السابق كايل ووكر.

أمضى اللاعب البالغ 35 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارا إلى ميلان، لكن العملاق الإيطالي لم يُفعِّل خيار الشراء.

في المقابل، تم استدعاء اللاعبين الجدد الظهير الجزائري ريان آيت نوري ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس والجناح الفرنسي ريان شرقي، إضافة إلى الحارس ماركوس بيتينيلي للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة.

وينطبق هذا أيضا على الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والعائد إلى المنافسات في نهاية الموسم الماضي بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب إصابة خطيرة.

ويغيب لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عن الملاعب بسبب إصابة في وتر أخيل، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وبعد إحرازه لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات متتالية قياسية، تنازل سيتي لمصلحة ليفربول، لكنه سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.