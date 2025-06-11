شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: مونديال أمريكا قد يكون فرصة لكتابة التاريخ ومباراة العين الأفضل لى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن استعدادات فريقه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وطموح فريقه خلال البطولة العالمية.

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قال في تصريحات لقناة أون سبورت: "شاركنا في النسخة القديمة من بطولة كأس العالم للأندية، وكل عام كان هدفنا الوصول للمباراة النهائية، ولكن السيناريوهات كلها موجودة، وقد يتغير الأمر في النسخة بمسماها الجديد ومع وجود عدد أكبر من الفرق، وقد يكتب لنا في التاريخ طول العمر".

أكمل: "منذ قدومي إلى الأهلي وأنا ألعب جناح وأرتاح في هذا المركز، وأوقات معينة كنت أشارك كمهاجم ولا أجد مشكلة في ذلك وأحب اللعب كظهير أيمن حال اللعب بثلاثي في مركز قلب الدفاع".

أشار: محمد علي بن رمضان ظهر بشكل جيد رغم أنه لم يشارك بصفة كبيرة في الفترة الماضية وأحيه منذ أن كنت ألعب ضده وقت أن كان في صفوف الترجي وقمت بتبديل قميصي معه، وكنت أتحدث مع علي معلول عنه وأقول له أنني أرغب في أن ألعب معه".

أوضح: "مباراة العين الإماراتي لم أسجل أهداف ولكن أراها من أفضل المباريات التي قدمتها في الأهلي والفوز على الزمالك بثنائية في مباراة السوبر المصري بالإمارات وقدمنا مباراة كبيرة".

شدد: "مباريات الدوري كنا مضغوطين ولكن بسبب التعامل مباراة بمباراة كان لدينا ثقة لأن الفوز يمنحنا ثقة وأريحية، وعندما اعتلينا الصدارة تأكدنا أن هذا الدوري سيكون لنا".

وحرص طاهر على وصف زملائه بكلمة واحدة كالتالي: إمام عاشور هو "الإمبراطور" و"الزعيم" هو أفشة و"الحريف" بن شرقي و"الجوكر" هو أنا و"صاحب صاحبه" محمد هاني، وهاني من كباتن الفريق ويؤدي ما عليه ولا يشغل باله بأمور أخرى، وأتوقع أن يكون من أساطير النادي، وأشعر أنه مظلوم في الناحية الإعلامية لأن تسليط الضوء عليه لا يكون بشكل إيجابي

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.