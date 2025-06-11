دوري أن بي ايه: ثاندر القلب النابض لمدينة أوكلاهوما

الرياص - اسماء السيد - اوكلاهوما (الولايات المتحدة) : تعيش مدينة أوكلاهوما وجماهيرها المتفانية نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بحماس شديد، بفضل فريقها ثاندر، "القلب النابض" لمدينة انتعشت بعد وصول فريق كرة السلة عام 2008.

"هذه الصالة مجنونة (...) مستوى الضجيج فيها غريب الأطوار"، بحسب مدرب إنديانا بايسرز ريك كارلايل، بعد المباراة الأولى من الدور النهائي التي فاز فيها بايسرز بالرمق الأخير 111 110 الخميس.

مساء الأحد، احتشد 18200 متفرج في ملعب بايكوم سنتر لدعم أوكلاهوما الذي حقق فوزا صريحا 123 107، ليعادل سلسلة الدور النهائي 1 1، علما أن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يتوج بطلا لدوري أن بي ايه.

كيف يمكن تفسير هذا الحماس، فيما لم ينتقل ثاندر إلى المدينة قبل العام 2008، وذلك بعد حصوله على امتياز فريق سياتل سوبرسونيكس؟ بلغ الفريق بعدها المباراة النهائية للدوري للمرة الأولى في عام 2012.

يشرح جو موساتو، الصحافي في يومية "ذي أوكلاهومان" لوكالة فرانس برس "ثاندر هو القلب النابض للمدينة. في حيي السكني، كل منزل يرفع في حديقته لافتة داعمة للفريق".

تابع "نمو أوكلاهوما مرتبط بوصول ثاندر"، في إشارة إلى ارتفاع عدد السكان بنسبة 23% منذ 2010، للوصول إلى حاجز 700 ألف نسمة.

بعد إعصار كاترينا عام 2005، استضافت أوكلاهوما مباريات لنيوأورلينز هورنتس. هتافاتهم الحماسية "أكدت لمسؤولي أن بي ايه ان المدينة قادرة على استضافة امتياز" أحد الأندية، كما يضيف الصحافي.

"مدينة أشباح"

يشرح كريس، المشجع الأربعيني صاحب البطاقة الموسمية منذ قدوم ثاندر في 2008 "تغيرت مدينة أوكلاهوما سيتي كليا بفضل ثاندر، فأصبحت مدينة شابة نابضة بالحياة. في السابق كانت بريكتاون مدينة أشباح"، في إشارة إلى الحي الواقع في وسط المدينة والمنتعش بعد إنشاء ممشى على ضفاف القناة.

قبل النهائي، التقطت هايلي (33 عاما) صورة لابنيها أمام صورة عملاقة لنجم الفريق وأفضل لاعب في الدوري الكندب شاي غلجيوس ألكسندر "غيّر ثاندر مدينة أوكلاهوما تماما، لقد منحنا فريقا نشجعه".

الورشة مستمرة، هناك قاعدة جديدة في طور البناء على بعد خطوات من الملعب الحالي، ستصبح جاهزة بين 2028 و2029.

الأعمال المقدرة بـ900 مليون دولار أميركي، ممولة بنسبة 95% من مسدّدي الضرائب المحليين، رغم انتقادات العديد من الخبراء، المشككين بجدوى حساب الفوائد الاقتصادية لهذا المشروع.

التزم فريق ثاندر الذي يكمل عملية التمويل، بالبقاء 25 عاما إضافيا في مدينة أوكلاهوما.

وإذا كان الفريق الذي حقق أفضل رصيد في الدور المنتظم هذا الموسم، في أفضل أيامه من الناحية الفنية، إلا انه بقي في قعر الترتيب فترة طويلة لدعم عملية إعادة البناء، دون فقدان دعم جماهيره.

يقول مدربه مارك ديغنولت "انه مجتمع رائع. فريقنا بحاجة للوقت كي ينمو، ونجح بذلك بفضل التشجيع المستمر والروح الإيجابية الدائمة رغم المطبات، وهذا ما ساعد لاعبينا على التطور".

قس ومسابقة رعاة بقر

يعجب المشجعون بفريق على صورتهم: "التواضع هو جوهر الفريق. لا يمكن للاعب مغرور أن يستمر طويلا" بحسب كريس الموظف في تكنولوجيا المعلومات.

بالنسبة لكودي، فني الاتصالات البالغ 28 عاما، فان اللاعبين "يتمتعون بأخلاق حميدة، وهم أوفياء لكرم ضيافة أهل الجنوب، هم ودودون ويعرفون كيف يساعدون بعضهم البعض".

وللتعرف على تاريخ المدينة وروحها، يزور كل لاعب جديد، قبل مباراته الأولى، النصب التذكاري لهجوم 19 نيسان/أبريل 1995. أدى هجوم بشاحنة مفخّخة على مبنى فيدرالي، قام به جندي سابق من اليمين المتطرف، إلى مقتل 168 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

داخل القاعة، يلعب الفولكلور المحلي دورا في مباريات نهائي الدوري. يعلن فريق أوكلاهوما وايلدكاترز لمحترفي الروديو، عن عرضهم الشهر المقبل في القاعة عينها.

وقبل المباريات، يلقي قس من الكنيسة المحلية صلاة يتبعها "آمين" جماعية تسبق النشيد الوطني.

يعود نمو المدينة إلى تنويعها في صناعاتها: استخراج النفط والغاز والزراعة المكثفة في الحقول المنبسطة في هذه الولاية الواقعة وسط البلاد والتي صوتت بنسبة 66% لدونالد ترامب في انتخابات 2024 الرئاسية (49% لترامب في مدينة أوكلاهوما)، انضمت اليها حديثا صناعة الطيران.

تفتخر أوكلاهوما سيتي بثقافتها الرياضية التي يروج لها بقوة رئيس بلدية المدينة ديفيد هولت (46 عاما)، وهو عضو جمهوري من قبيلة أوسايج الأميركية الأصلية يتجنب حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".